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Царьград

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На Камчатке осудят многодетную мать, незаконно получавшую пособие на детей

На Камчатке осудят многодетную мать, незаконно получавшую пособие на детей

Лишенная родительских прав мать троих детей пойдет под суд в Камчатском крае за то, что продолжала получать детское пособие.

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