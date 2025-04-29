Двое молодых людей из Липецка за одну ночь угнали две машины

Молодой человек в возрасте 18 лет и его 15-летний товарищ предпочитали «классику». Сначала они вскрыли «Жигули» шестой модели на улице Вермишева в Липецке, а потом похитили ещё один отечественный автомобиль в соседнем дворе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии