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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Двое молодых людей из Липецка за одну ночь угнали две машины

Двое молодых людей из Липецка за одну ночь угнали две машины

Молодой человек в возрасте 18 лет и его 15-летний товарищ предпочитали «классику». Сначала они вскрыли «Жигули» шестой модели на улице Вермишева в Липецке, а потом похитили ещё один отечественный автомобиль в соседнем дворе.

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