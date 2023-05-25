Федеральное агентство новостей №1

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Почему экология — это право, а не привилегия, расскажут в медиацентре «Патриот»

Почему экология — это право, а не привилегия, расскажут в медиацентре «Патриот»

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит X Невский международный экологический конгресс, главная тема которого в этом году — «Экология: право, а не привилегия».

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