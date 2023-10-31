Потенциальная война в Европе возможна: глава Минобороны Германии Писториус предположил о начале нового глобального конфликта Ирэн ОрлонскаяГлава Минобороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной войне в Европе.
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