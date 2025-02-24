Мерц заявил о планах усиления Европы и обретения независимости от США, «объединяющихся с Россией»

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который возможно займет пост канцлера Германии по итогам состоявшихся 23 февраля выборов, заявил, что в его планах намерение добиться независимости от США.
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