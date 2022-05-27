Новым заявлением о заморозке активов РФ Путин послал четкий сигнал Западу

kremlin.ru / Администрация президента России Западу, который в своем желании нанести как можно более болезненный удар по российской экономике нарушает международное право, следует задуматься о том, что санкции – это всегда обоюдоострое оружие.
kremlin.ru / Администрация президента России Западу, который в своем желании нанести как можно более болезненный удар по российской экономике нарушает международное право, следует задуматься о том, что санкции – это всегда обоюдоострое оружие.
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