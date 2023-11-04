Швентек разгромила Жабер и вышла в полуфинал итогового турнира

Ига Швентек стала полуфиналисткой итогового турнира года. Ранним утром 4 ноября мск в Канкуне прошел матч третьего тура Итогового чемпионата WTA, в котором вторая ракетка мира Ига Швентек встречалась с Онс Жабер.
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