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Три побега, потеря голоса и афера на миллионы: как союз Макарских выдержал 25 лет испытаний

Три побега, потеря голоса и афера на миллионы: как союз Макарских выдержал 25 лет испытаний

Брак Антона и Виктории Макарских в российском шоу-бизнесе давно считают примером редкой преданности: супруги вместе уже больше четверти века, воспитывают двоих детей и ведут совместные творческие проекты.

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