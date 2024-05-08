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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич о 6 из 19 с игры: «Кого это волнует. Мы проиграли, приятель»

Словенский защитник «Мэверикс» набрал 19 очков при 6 из 19 с игры и 5 потерях, его команда уступила со счетом 95:117, 0-1.

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