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Тренер Северной Македонии перед Португалией: «Не будем останавливаться на достигнутом»

Благоя Милевски высказался в преддверии финального стыка с Португалией. Главный тренер сборной Северной Македонии поделился мнением после победы над Италией (1:0) в полуфинальном стыке отбора ЧМ-2022.

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