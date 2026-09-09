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Совет по дому

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Нежная серединка и золотистая корочка: рецепт пышного омлета с подогретым молоком. Идеальный завтрак за 15 минут

Нежная серединка и золотистая корочка: рецепт пышного омлета с подогретым молоком. Идеальный завтрак за 15 минут

Одним из самых простых завтраков является омлет. Его готовят во многих семьях, но не все знают, как сделать омлет пышным, с мягкой серединкой и золотистой корочкой.

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