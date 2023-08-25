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«Локо» получил официальное предложение «Марселя» по Изидору, но отклонил его и ждет улучшенного. Клубы близки к сделке

«Локо» получил официальное предложение «Марселя» по Изидору, но отклонил его и ждет улучшенного. Клубы близки к сделке

По информации «Матч ТВ», стороны близки к соглашению. Ранее издание L’Equipe писало, что «Марсель» согласовал с Изидором 5-летний контракт, при этом клуб пока не договорился с «Локомотивом» о трансфере футболиста.

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