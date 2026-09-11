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stroimdom21

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Сентябрьская стратегия ухода за гортензией: подготовка к зиме без потери цветения

Сентябрьская стратегия ухода за гортензией: подготовка к зиме без потери цветения

Сентябрь — месяц, когда сад начинает дышать по-другому. Воздух становится прозрачнее, ночи холоднее, а растения постепенно переключаются с наращивания зеленой массы на внутреннюю подготовку к покою.

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