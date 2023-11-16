В думе Нефтеюганска ответили на обвинения бойцов СВО

Глава фракции «Единая Россия» в думе Нефтеюганска (ХМАО), депутат Елена Власова назвала «обманом» информацию, прозвучавшую в ролике с участием бойцов СВО, заявивших о нежелании и медлительности народных избранников решать вопросы, касающиеся социальных выплат, причитающихся участникам спецоперации.
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