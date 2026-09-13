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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мироманов о разнице между правилами КХЛ и НХЛ: «В КХЛ нельзя долго стоять за воротами, думаю, это улучшает хоккей и повышает динамичность. Нужно время, чтобы привыкнуть»

Защитник СКА Даниил Мироманов рассказал, как ощущается разница в правилах между НХЛ и Фонбет Чемпионатом КХЛ.

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