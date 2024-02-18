Экскурсия по главной подземной крепости ВСУ под Авдеевкой (ВИДЕО)

Бойцы 1-й Славянской бригады провели экскурсию по главной подземной крепости ВСУ под Авдеевкой. В фронтовом репортаже военные проводят нас по бетонному подземелью украинских боевиков, попутно рассказывая о назначении помещений и их интересных артефактах.
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