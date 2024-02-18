Русская весна
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Русская весна

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Экскурсия по главной подземной крепости ВСУ под Авдеевкой (ВИДЕО)

Экскурсия по главной подземной крепости ВСУ под Авдеевкой (ВИДЕО)

Бойцы 1-й Славянской бригады провели экскурсию по главной подземной крепости ВСУ под Авдеевкой. В фронтовом репортаже военные проводят нас по бетонному подземелью украинских боевиков, попутно рассказывая о назначении помещений и их интересных артефактах.

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Комментарии
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СГ
Стефан Гарбузанов
Поздравляю Вас !
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16 час.
ИП
Игорь Петров
Слава России!
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12 час.

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