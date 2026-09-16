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Нижегородская правда

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Что делать, если протокол общего собрания собственников жилья липовый

Что делать, если протокол общего собрания собственников жилья липовый

Все самые важные вопросы по управлению домом решаются на общих собраниях собственников жилья. На них же определяется размер платы за содержание и текущий ремонт.

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