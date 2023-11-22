Все меньше и дороже. На рынке новостроек наметился опасный тренд

Снижение площади жилья в долгосрочной перспективе приводит к увеличению стоимости квартир.Цена квадратного метра в России демонстрирует рост из-за того, что застройщики строят больше малогабаритных квартир.
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