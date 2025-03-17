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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси забил во 2-м матче подряд после пропуска 3 игр. У форварда «Интер Майами» 4+2 в 5 встречах сезона

Форвард «Интер Майами» отличился в игре МЛС с «Атлантой Юнайтед» (2:1), продлив результативную серию (4+2) со старта сезона до 5 матчей.

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