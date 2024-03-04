Инструктор рассказал об основных правилах безопасности при занятиях в спортзале

Старший инструктор-методист отделения физиореабилитации АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга) Кирилл Антонов 4 марта рассказал в беседе с «Известиями» об основных правилах безопасности при занятиях в тренажерном зале.
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