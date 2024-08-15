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Фигурант дела командира ВДВ подполковник Фролов арестован за мошенничество

Фигурант дела командира ВДВ подполковник Фролов арестован за мошенничество

Global Look Press/Sergey Petrov/news.ru Константина Фролова, бывшего подчиненного командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова, обвинили в особо крупном мошенничестве.

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