Фигурант дела командира ВДВ подполковник Фролов арестован за мошенничество

Global Look Press/Sergey Petrov/news.ru Константина Фролова, бывшего подчиненного командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова, обвинили в особо крупном мошенничестве.
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