МВД дало советы по информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России выпустило памятку по информационной безопасности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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