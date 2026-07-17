Яна Лантратова призвала молодёжь сохранять историческую память

На всероссийской конференции "Служение Отечеству как призвание молодежи" уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что защита исторической памяти и старшего поколения является задачей молодёжи для сохранения будущего России.
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