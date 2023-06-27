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Путин собирал силовиков, чтобы поблагодарить за проделанную работу 23 и 24 июня и обсудить сложившуюся ситуацию

Путин собирал силовиков, чтобы поблагодарить за проделанную работу 23 и 24 июня и обсудить сложившуюся ситуацию

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 26 июня, собирал руководителей силовых ведомств России, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение нескольких суток, и для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и предстоящие задачи.

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