Путин собирал силовиков, чтобы поблагодарить за проделанную работу 23 и 24 июня и обсудить сложившуюся ситуацию

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 26 июня, собирал руководителей силовых ведомств России, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение нескольких суток, и для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и предстоящие задачи.