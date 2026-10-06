Скончался сыгравший в фильме «Михайло Ломоносов» Максим Ивашкин

Актер театра и кино Максим Ивашкин, известный по роли в сериале «Михайло Ломоносов», умер на 54-м году жизни.
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