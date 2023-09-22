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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 сентября 2023 года

Энергия дня: сегодня двадцать второе число, сентябрь, две тысячи двадцать третий год = 1005 = Без прошлого нет будущего и, отрекаясь от прошлого, мы обрекаем наше будущее на скорую погибель =Войны развязывает человеческая порочность, а останавливает человеческая самоотверженность =  Вот источник всех ваших бед – неправильные Законы Бытия, или, лучше сказать, отсутствие их на Земле =  Все решения и все ответы - внутри! Только через внутреннее решается глобальное, масштабное внешнее =  В физическом Мире Божественная Энергия разделена на два вида Энергии - это инь и ян (женскую и мужскую) =  Главное, избавляйтесь от старого: ничто новое, ценное не придёт в нашу Жизнь, пока в ней нет свободного места =  Единственная вещь, остающаяся неизменной - это Истина.

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