Какой лак светится в темноте? Описание, руководство по применению, фото

На дискотеке у многих маникюр начинает ярко светиться. Но, когда вдруг погаснет свет или при выходе на улицу, в салоне автомобиля и других местах без специального освещения маникюр ведет себя по-разному: у одних он продолжает светиться, у других перестает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)