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Какой лак светится в темноте? Описание, руководство по применению, фото

На дискотеке у многих маникюр начинает ярко светиться. Но, когда вдруг погаснет свет или при выходе на улицу, в салоне автомобиля и других местах без специального освещения маникюр ведет себя по-разному: у одних он продолжает светиться, у других перестает.

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