Де Брюйне, Ковачич и Нико поддержали мальчика с аутизмом, над которым издевались в школе. «Сити» пригласил Алекса на матч и отправил ему угощения

В прошлом месяце стало известно о серии нападений на 14-летнего Алекса Макгэрри в Стокпорте. Один из инцидентов был снят на мобильный телефон: другой подросток придавил мальчика к земле и бил его по голове.
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