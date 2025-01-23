Российским военнослужащим удалось избежать серьезных последствий после того, как FPV-дрон противника залетел в кабину их "КамАЗа".
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Российским военнослужащим удалось избежать серьезных последствий после того, как FPV-дрон противника залетел в кабину их "КамАЗа".
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