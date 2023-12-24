За 2023 год мировые продажи смарт-телевизор снизятся на 5,5%

Американская исследовательская компания International Data Corporation (IDC) озвучила свой очередной прогноз и в этот раз он касается мировых продаж смарт-телевизоров за 2023 год - они по мнению экспертов IDC должны сократится на 5,5%.
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