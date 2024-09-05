Российские ученые разработали наноалмазы для терапии меланомы

Ученые Института точной механики и оптики (ИТМО) создали многофункциональный наноматериал, который сможет решать сразу две задачи — локально нагревать опухоль и ткань как плазменные наночастицы и измерять температуру как флуоресцентный наноалмаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии