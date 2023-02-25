Косачев: мирный план Китая вынудил США саморазоблачиться

Заявления президента США Джо Байдена по китайскому плану мирного урегулирования украинского кризиса показали, что Вашингтону на Украине нужна война, а не мир, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 25 февраля в своем Telegram-канале.
Заявления президента США Джо Байдена по китайскому плану мирного урегулирования украинского кризиса показали, что Вашингтону на Украине нужна война, а не мир, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 25 февраля в своем Telegram-канале.
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