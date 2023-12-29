Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для детей и пенсионеров

Услуга востребована среди школьников и студентов Около 4 тыс. поездок совершили с начала 2023 года бесплатные туристические автобусы для школьников и студентов колледжей Москвы, с 2018 года этой услугой воспользовалось 1,2 млн человек.
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