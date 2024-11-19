Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 721 подписчик

В Госдуме предложили изменить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты налогов

В Госдуме предложили изменить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты налогов

Депутаты предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты налогов.В Госдуму внесли законопроект о снижении срока владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх