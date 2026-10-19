© ESAКосмический телескоп «Евклид» Европейского космического агентства (ESA) обнаружил свою первую ранее неизвестную комету на снимках, сделанных 16–24 сентября 2026 года.
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