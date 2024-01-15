В Германии унизили Зеленского

Леонтий Букштейн

Шутки шутками, но становится просто страшно: так называемые лидеры стран Европы, отбросив итоги второй мировой, опять смотрят на восток. Мало им дали по зубам в 45-м? Еще хоцца? Как можно быть столь безответственными в ЕС, где проживает более полумиллиарда жителей несчастной теперь планеты Земля? А всё из-за тех нескольких националистов-придурков, что разожгли пожар на Украине. И во имя чего? Самостийности? Так ее у них не было и не будет.