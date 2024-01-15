Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса и заявил, что Владимир Зеленский лишь смотрит, «где можно взять что-нибудь еще».
В Германии унизили Зеленского
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Наталья Иванова
Как можно унизить того, кто уже с самого начала ползает в смердящем дерьме?
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19 час.
Леонтий Букштейн
Шутки шутками, но становится просто страшно: так называемые лидеры стран Европы, отбросив итоги второй мировой, опять смотрят на восток. Мало им дали по зубам в 45-м? Еще хоцца? Как можно быть столь безответственными в ЕС, где проживает более полумиллиарда жителей несчастной теперь планеты Земля? А всё из-за тех нескольких националистов-придурков, что разожгли пожар на Украине. И во имя чего? Самостийности? Так ее у них не было и не будет.
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18 час.
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