В Новосибирске водитель Nissan X-Trail сбил мотоциклиста

ДТП произошло в пятницу вечером на улице Богдана Хмельницкого.В Калининском районе Новосибирска водитель Nissan X-Trail сбил мотоциклиста, притормозившего за остановившимся внедорожником, сообщает один из подписчиков паблика "АСТ-54" во "ВКонтакте".