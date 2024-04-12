Первомай в Барнауле отметят на набережной Оби, а День Победы — на площади Сахарова

На Первомай и на День Победы состоятся праздники, а также прогремят салюты Власти Барнаула готовы потратить на главные мероприятия в честь Дня Победы и Первомая 2,9 млн рублей, соответствующий лот появился на портале госзакупок.
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