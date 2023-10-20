Кучеров — первая звезда матча «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»

Никита Кучеров признан лучшим игроком матча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс». В ночь на 20 октября в Тампе прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс».
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