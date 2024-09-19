Почему растут цены на популярный в России фрукт

Власти России нашли способ сдержать рост цен на фрукты и ягоды. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении 900 млн рублей на поддержку аграриев, чьи посадки фруктов и ягод пострадали от заморозков в мае.