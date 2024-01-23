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Weapons and Strategy: давление ВС РФ на Украину вызвало панику в Европе

Weapons and Strategy: давление ВС РФ на Украину вызвало панику в Европе

Как указал в своем материале для Weapons and Strategy экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен, европейские союзники Украины начали паниковать, поскольку понимают, что Киев не сможет противостоять армии России.

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