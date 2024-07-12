В Златоусте столкнулись два трамвая. Есть погибшие

Госавтоинспекция Златоуста устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием двух трамваев. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 12 июля, в 11:35 у дома №1 по проспекту Гагарина в Златоусте.