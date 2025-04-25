«Взгляд»: Нидерланды и Франция тайно желают поделить европейскую страну

Двое политиков из Франции и Нидерландов захотели забрать территории у Бельгии.Высокопоставленные чиновники из Нидерландов и Франции в обоюдной беседе пожелали присоединить к своим странам некоторые территории Бельгии.
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