“Она должна оставаться безнаказанной?” — Роднина требует наказания для Загитовой из-за нарушения ПДД около 200 раз

В мире спорта возник новый скандал, касающийся совершенно сторонней темы. Ирина Роднина решила высказаться о поведении 22-летней Алины Загитовой, которая, как сообщают СМИ, за текущий год умудрилась нарушить правила ПДД около 200 раз.