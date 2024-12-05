“Она должна оставаться безнаказанной?” — Роднина требует наказания для Загитовой из-за нарушения ПДД около 200 раз

В мире спорта возник новый скандал, касающийся совершенно сторонней темы. Ирина Роднина решила высказаться о поведении 22-летней Алины Загитовой, которая, как сообщают СМИ, за текущий год умудрилась нарушить правила ПДД около 200 раз.
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