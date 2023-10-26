Пашинян: Армения не довольна поведением России и ОДКБ

Руководство Армении продолжает публично демонстрировать свое недовольство Москвой. 25 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью американской газете Wall Street Journal осветил некоторые детали региональной геополитики, которые интересуют западных партнеров Еревана.
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