Зачем Южная Корея «кормит чужую армию»?

В конце августа в Сеуле проходил очередной раунд переговоров Южной Кореи с США о подготовке нового двустороннего соглашения, которое определит, сколько получат американцы за размещение 28,5 тысячи своих военных на юге Корейского полуострова.
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