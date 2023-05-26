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В центре Краснодара раздался хлопок: в рядом стоящей пятиэтажке повыбивало окна

В центре Краснодара раздался хлопок: в рядом стоящей пятиэтажке повыбивало окна

В Краснодаре в районе улицы Морская был слышен громкий хлопок: зафиксировано повреждение здания, пострадавших предварительно нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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