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В Шебекино при ударе дрона ВСУ по скорой погиб фельдшер

В Шебекино при ударе дрона ВСУ по скорой погиб фельдшер

Один человек погиб и четверо пострадали при атаке украинского беспилотника на машину скорой помощи в Шебекино Белгородской области, сообщает 27 августа региональный оперативный штаб.

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