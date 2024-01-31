В Кузбассе водитель чудом проехал между двумя несущимися навстречу грузовиками

Один из большегрузов, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу.В Кузбассе водитель автомобиля Mazda 3 чудом сумел проехать между двумя несущимися грузовиками, один из которых ехал по своей полосе, а другой выехал на встречную.
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