В Кузбассе водитель чудом проехал между двумя несущимися навстречу грузовиками

Один из большегрузов, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу.В Кузбассе водитель автомобиля Mazda 3 чудом сумел проехать между двумя несущимися грузовиками, один из которых ехал по своей полосе, а другой выехал на встречную.