Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Горшков
    Любые выборы,это гадание на кофейной гуще. После Сталина пришел Хрущев и результат известен,до сих пор расхлебываем ....Ставка на Медведе...
  • Евгений Барышников
    Питерцы , как ВЫ терпите , такую ОМЕРЗИТЕЛЬНУЮ рожу .Беглов объяснил и...
  • АндрейБорков
    Ставка на Медведе...

В Кузбассе водитель чудом проехал между двумя несущимися навстречу грузовиками

В Кузбассе водитель чудом проехал между двумя несущимися навстречу грузовиками

Один из большегрузов, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу.В Кузбассе водитель автомобиля Mazda 3 чудом сумел проехать между двумя несущимися грузовиками, один из которых ехал по своей полосе, а другой выехал на встречную.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх