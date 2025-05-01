Декоративные шпалеры и решетки для создания уютной обстановки на вашем приусадебном участке. Идеи для вдохновения!

Шпалера или декоративная решетка имеют не только декоративное, но и практическое назначение. С их помощью можно зонировать пространство отделяя одну зону сада от другой, а также в качестве декоративной стены для веранды.
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